73 Yaşındaki Dağcı Hatun Okurkan, Gençlere İlham Veriyor

Sivaslı 73 yaşındaki dağcı Hatun Okurkan, azmiyle gençlere ilham kaynağı oluyor. "Yaşıtlarım evde dizi izliyor, ben dağlarda geziyorum" sözleriyle dikkat çeken Okurkan, bu kez Sivas'tan zirve tırmanışı için Niğde Aladağlar'a geldi.

Sivas Sultanşehir Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan 73 yaşındaki Hatun Okurkan, ilerleyen yaşına rağmen katıldığı faaliyetlerde gösterdiği performansla hem kulüp arkadaşlarının hem de çevresindekilerin takdirini topluyor. Dağcılığa 3 yıl önce başladığını belirten Okurkan, dağların kendisine yeniden sağlık ve yaşam enerjisi kazandırdığını söyledi. Okurkan, "Benim yaşıtlarım dizinin başından kalkmıyor ama ben dağlarda geziyorum. Kalbimden biraz rahatsızdım, ritim bozukluğum vardı ama dağlar bana iyi geldi. Zirveye ulaştım, şimdi de ne ilacım var ne derdim. Dağlar bana sağlığımı geri verdi. Gençler de çıksınlar, o dağ havasını alsınlar. Bir kez görsünler bir daha bırakamazlar. Çok tembel olduk, gençler, yaşıtlarım sürekli ekran başında. Ben herkesin doğaya çıkmasını, yürüyüş yapmasını isterim. Gidebildiğim yere kadar da dağlarda olacağım" diye konuştu.

Okurkan, bugüne kadar Sivas, Erzincan ve Elazığ gibi illerde pek çok zirve faaliyetine katıldığını, Aladağlar'a da ilk kez çıktığını belirterek, gençlere ve yaşıtlarına doğaya çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Kulüp üyesi Fatma Donbay is,e Hatun Okurkan'ın azmine hayran olduklarını söyledi. Donbay, "İlk yürüyüşe çıktığımız gün bakıyoruz, biz daha tepeye varmadan Hatun teyze bizden önce zirveden el sallıyor. Müthiş bir enerjiye sahip. Kulübümüzün motivasyon kaynağı oldu. Sağlık raporunu alarak lisanslı sporcumuz oldu. Gençlerde Hatun teyzedeki azim yok. Herkese örnek bir insan" dedi.