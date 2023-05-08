- 73 yaşındaki ayakkabı ustası gençlere taş çıkartıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da yaşayan 80 yaşındaki ayakkabı tamircisi, 73 sene önce çırak olarak başladığı mesleğini 5 metrekarelik dükkanında yaşına aldırış etmeden devam ettiriyor.

Kastamonu'da yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Simitçi, 7 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 73 senedir sürdürüyor. Yaşına aldırış etmeden her gün iş yerinin kapısını açan Simitçi, işini aşkla yapmaya devam ediyor. 5 metrekarelik atölyesinde ayakkabıları tamir eden Simitçi, işi sayesinde iki çocuğunu büyüterek evlendirdiğini ve yıllardır geçimini sağladığını belirtti. Ayakkabı tamir etmeden duramadığını belirten Simitçi, işini çok sevdiğini ifade etti.

"Halim kalmadı ama ben bu sanata aşığım"

İlkokul dönemlerinde çırak olarak mesleğe başladığını kaydeden Simitçi, "1950'de okul tatillerinde çırak olarak başladım. Kendi ayakkabımı kendim yaptım. Fakir aile çocuğuyum, ailemin maddi durumu iyi değildi. Para kazanmaya başladığımda oğlumun sünnet düğününü yaptım. Ondan sonrada kızımı evlendirdim. Halim kalmadı ama ben bu sanata aşığım, yapmayınca duramıyorum. Evde duramam, durursam 1 sene sonra tahtalı köye giderim. Çünkü bu işe alıştım" dedi.