Bağcılar'da 15 yılda 73 bin 300 aileye giyecek yardımı yapıldı - Haberler

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Bağcılar'da 15 yılda 73 bin 300 aileye giyecek yardımı yapıldı

AA - Elif Küçük - Yerel
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Bağcılar'da 15 yılda 73 bin 300 aileye giyecek yardımı yapıldı

Yoksul ailelere yardım amacıyla 2007'de kurulan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'nda bugüne kadar 73 bin 300 ailenin giyecek ihtiyacı giderildi.

Yoksul ailelere yardım amacıyla 2007'de kurulan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'nda bugüne kadar 73 bin 300 ailenin giyecek ihtiyacı giderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan ve maddi durumu kötü olan ailelerin yazlık-kışlık ihtiyaçları yılda iki kez bu tesis tarafından karşılanıyor.

Hayırseverlerin bağışladığı ve tamamı yeni olan ürünler, ailelerin belediyeden aldıkları belgeyle kendilerine teslim ediliyor. Vatandaşlar, kişi başına verilen 100 puan karşılığında çarşıda yer alan kadın, erkek, çocuk ve sünnet kıyafeti ile ayakkabı gibi çeşitli ürünlerden istediğini alabiliyor.

Bu kapsamda, çarşıdan 15 yılda 73 bin 300 aile yararlandı. Ailelere, ayakkabıdan monta pardösüden çoraba kadar 580 bin ürün verildi.

Haftanın 5 günü hizmet veriliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hayır Çarşısı'nın toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirtti.

Özdemir, yardımlar için hayırsever bağışçılara teşekkür ederek, "Paylaştıkça ihtiyaçları gidermenin yanında insanların yüreğine dokunuyor, sevgimizi de artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayır Çarşısı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.

AA / Elif Küçük - Yerel

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