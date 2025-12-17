Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Ciravoğlu: Yeni Kanser İlaçları Ödeme Kapsamına Alındı

(EDİRNE) - Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini, listede yeni nesil kanser ilaçlarının da olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK üzerinden yapılan yeni düzenleme kapsamında 72 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Alınan kararla birlikte romatolojik hastalıklar, diyabet, kanser ve MS tedavisinde kullanılan ilaçların vatandaşlar için geri ödeme kapsamına alındığı ifade edildi.

Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sık sık yapılan bir güncelleme. Burada gelişen tedavi seçenekleri ve yeni çıkan ilaçların piyasada belli bir süreyi aşmasından sonra geri ödeme kapsamına dahil ediliyorlar. Bunların içinde bazen yeni jenerasyon kanser ilaçları olabildiği gibi çoğunlukla ruhsat değişiminden kaynaklanan ilaveler veya eşdeğer ürünler yani piyasada mevcut olanların başka firmalar tarafından eşdeğerinin çıkarılması sonucu yapılan eklemelerle böyle güncellemeler zaman zaman yapılıyor. Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken konu yeni kanser ilaçlarının ödeme kapsamına alınmış olmasıdır. O konuda vatandaşlar geçmişte sıkıntılar yaşıyordu. Tedavileri için gerekli ilaçları temin edememeleri konusunda. Onların içinden geri ödeme kapsamına alınanlar bu sorunu ortadan gidermiş oluyor."