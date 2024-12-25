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71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı

71 Yıl Süren Tapu Davası Sonuçlandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1953 yılında açılan ve Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri olarak kayıtlara geçen tapu davası, Salihli Kadastro Mahkemesi'nde sonuçlandı. 30'dan fazla hakimin değiştiği dava sonunda, 22 dönüm arazi Hüseyin Uzan'ın mirasçılarına tescil edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl önce açılan ve Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri olan tapu davası sonuçlandı. Davayı açan mağdur ve avukatın öldüğü, 30'dan fazla hakimin değiştiği dava Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1953 yılında 1953/316 dava esas numarasıyla 1998 yılında vefat eden Hüseyin Uzan tarafından açılan dava, yaklaşık 300 dönüm araziyi kapsıyor. Hüseyin Uzan gibi toplamda 99 davacı ve 221 davalının bulunduğu dava, yıllar boyunca yaklaşık 30 hakimin değişmesine neden oldu. Alaşehir'in Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili davada, Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım 2024 tarihinde kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm araziyi Hüseyin Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.

"Arazimiz emanet gibi duruyordu"

Davanın tarafları, yıllar boyunca arazilerinde tasarruf yapamadıklarını ve belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan davacı aile üyeleri, "71 yıl boyunca kredi kullanamadık, teminat veremedik. Arazimizi istediğimiz gibi kullanamıyor, ileriye dönük yatırım yapamıyorduk. Şimdi nihayet rahat bir nefes aldık. Babamız, annemiz öldü. Bu dava 1953 yılında açılmış, avukatımız öldü. Dava bize kaldı, çok şükür aldık" dedi.

İlk davayı açan avukat öldü

1953 yılında davayı açan avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca bu davayı takip etti. Ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybetti. Yıldırım'ın yanında yetişen ve davayı devralan avukat Rasim Buğra Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını hatırlatarak şunları söyledi: "Bu dava, 1953 yılında Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava başlatmış. Ancak davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi. Yaklaşık 30 hakim değişti. Bizden önce bu davayı takip eden avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Kendisi mesleği bırakırken bu davanın sonuçlanmasını görememişti. Allah rahmet eylesin. Bana bu davayı devrederken 'bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter' demişti. Davayı sonuçlandırmak bize nasip oldu. 71 yıl sonra müvekkillerim adına olumlu bir karar çıktı." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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