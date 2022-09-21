70 yıldır her gün dükkanının önünü süpüren esnafa teşekkür belgesi

Çorum'da tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaflık yapan Ali Osman Akdağ, 70 yıldır her gün işyerinin önünde bulunan sokağı süpürüyor. Ahilik geleneğini sürdüren Akdağ'a, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat tarafından teşekkür belgesi verildi.

Çorum'da yaşayan Ali Osman Akdağ, il merkezinde bulunan tarihi Arasta Çarşısı'nda 70 yıldır esnaflık yapıyor. Yorulmadan her gün dükkanının önündeki sokağı süpüren Akdağ, yıllardır sürdürdüğü bu davranışı ile çevresindeki esnafa da örnek oluyor. Ahilik geleneğini sürdüren Akdağ, kendisini ziyaret eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Temizlik İşleri Müdürü Tuğçe Ünal ve teknik personelin de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, çevre dostu esnafa teşekkür belgesi ve işyerinin önünü temizlerken çekilen fotoğrafını takdim etti.

Çocukluğunun geçtiği tarihi arastanın kendine özel esnaf kültürü bulunduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Ali Osman amcamız da bu kültürü en derinden yaşatan esnaflarımızdan birisi. Bilindiği üzere şehrimiz temizliği ile Türkiye'de tanınan bir şehir. Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Ancak bunun bir de görünmeyen kahramanları var. Ali Osman amcamız gibi Çorum bizim evimiz diyerek şehrimize sahip çıkan esnaflarımız var. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Başkan Yardımcısı Yağbat, "Bu bir ekip işi. Bu ekibin içinde hem belediyemiz hem de hemşerilerimiz var. Ali Osman amcamız da bu emeği fazlasıyla gösteren amcalarımızdan bir tanesi. Çorum Belediyesi olarak Dünya Temizlik Günü ve Haftası çerçevesinde Ali Osman Akdağ amcamıza ve şehrimizde çevre bilincinin gelişmesine, 'temiz Çorum' imajının daha da güçlenmesine yönelik katkı sağlayan tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, kazançlarının bol ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'a teşekkür eden Ali Osman Akdağ ise 1952 yılında arastaya çırak olarak girdiğini, mesleğinin 70. yılında olduğunu belirterek, "Ahilik geleneğimizin temel niteliğinden olan temizlik konusunda esnaf olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - ÇORUM