70 yaşındaki Fatma Özdilli yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Özdilli, deprem anını gözyaşları içerisinde anlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem anında evinde oğluyla birlikte olan Fatma Özdilli, yaşadığı korku dolu anları İHA'ya anlattı.

İçeride briketlerin üstüne düştüğünü söyleyen Özdilli, "Nereden geldiklerini bilmiyorum. Gök gürler gibi geldi. Hala evin içerisi oynuyor. Sabah bir gürültü duydum. Çadırdan kapıya doğru sıçradım 'yine mi deprem oldu' dedim" ifadelerini kullandı.

Oğluyla birlikte evde olduğunu belirten Özdilli, "Televizyon birden yere düştü ve patladı. Kapıyı açmaya çalıştım ama başaramadım. Komşularımdan bir tanesi gelerek açtı. Fırtına bir yanda, gök gürlemesi bir yanda. Beni dışarı çıkardıklarını hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ