70 yaşındaki çevre dostu köylü çöpleri topladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her hafta başka bir köyde düzenlenen hacet bayramı etkinliklerinde Hacı Halimler köyünün bayramında 70 yaşındaki Mustafa Pekyavuz, alana atılan çöplerine eline aldığı poşetle tek tek topladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde asırlardır hacet bayramı etkinlikleri yaz aylarında devam ediyor. Son olarak Hacı Halimler köyünün bayramı binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. Hacet bayramında 70 yaşındaki çevre dostu Mustafa Pekyavuz, bayram alanına atılan çöplerden rahatsız oldu. Yaşına rağmen eline aldığı poşetle, yere atılan çöpleri tek tek topladı. Alanın temiz kalmasını sağlayan çevre dostu Pekyavuz, vatandaşları takdirini topladı. - BOLU