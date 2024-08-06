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70 Yaşındaki Bisikletçi İzmir'den Ağrı'ya Ulaştı

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İzmir'den bisikletiyle yola çıkan 70 yaşındaki Kadir Yıldırım, 40 yıl önce görev yaptığı Ağrı'ya ulaştı. 1 aylık yolculuğunda birçok şehir gezen Yıldırım, 'Ölmeden önce bütün şehirlerimi görmek istiyorum' dedi.

İzmir'den bisikletiyle yola çıkan 70 yaşındaki Kadir Yıldırım, 40 yıl önce görev yaptığı Ağrı'ya ulaştı. 1 aylık yolculuğunda birçok şehir gezen Yıldırım, "Ölmeden önce bütün şehirlerimi görmek istiyorum" dedi.

Kamu emeklisi Kadir Yıldırım, 51 yaşındaki arkadaşı Cihan Akkuş ile birlikte İzmir'den başlayarak Doğu Anadolu turuna çıktı. Yaklaşık 1 ay süren yolculuğun ardından Ağrı'ya ulaşan Yıldırım, 40 yıl önce burada görev yaptığı günleri hatırladı. Şehrin büyük değişim geçirdiğini gören Yıldırım, "Ölmeden önce bütün şehirlerimi görmek istiyorum, çok insanla tanışmak istiyorum yani yaşlılığımı da kaliteli yaşamak istiyorum" diye konuştu.

15 yıldır aktif olarak bisiklet sporuyla ilgilenen Yıldırım, yaşlılara spor yapmanın önemini vurguladı. Yıldırım, "Bütün yaşlı insanlara lütfen gidip kahvelerde oturmasınlar cami köşelerinde oturmasınlar. Zannediyorlar ki yaşlandık bizde bitti iş, hayır efendim insan büyümesi bitmiyor insan ölünceye kadar" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşamın sırrının spor yapmakta olduğunu belirten Yıldırım, "Bisiklet olabilir, yürüyüş olabilir, başka bir spor olabilir bide şu fazla memleket meselelerini takılmasınlar" dedi.

Yıldırım, emekli olduktan sonra hiç hastane yüzü görmediğini ve devlete yük olmadığını belirterek, arkadaşlarına da aynı şekilde yaşamayı önerdi. Yıldırım, "85 yaşıma kadar bisiklet sürmeye devam etmek istiyorum" diye ekledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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