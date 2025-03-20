70 Yaşındaki Beşir Özkılıç, 3 Metrekarelik Dükkanında Hayata Dair Örnekler Sunuyor

Siirt'te yaşayan 70 yaşındaki Beşir Özkılıç, 3 metrekarelik bir alanı kapsayan dükkanında ayakkabı, çanta ve bavul tamiri yapıyor. 22 yıldır aynı dükkanda olan Özkılıç, çeşitli koleksiyonları da burada saklıyor.

Siirt'te 70 yaşındaki Beşir Özkılıç, 3 metrekarelik alana sığdırdığı iş yerinde ayakkabı, çanta ve bavul tamirciliği yapıyor. Özkılıç, bunun yanı sıra dükkanında ayrıca birçok antika, eski ev eşyası ile yabancı ve Türk paraları koleksiyonunu da barındırıyor. Dükkanının önüne de yapmış olduğu su çeşmesi ile yoldan geçen vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan Özkılıç, ayrıca sahiplendiği sokak kedilerine bakıyor ve karınlarını doyuruyor.

1965 yılından itibaren ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Beşir Özkılıç, 22 yıldır 3 metrekarelik dükkanda çalıştığını söyledi. Özkılıç, "Bavul, valiz, çanta, tamircisiyim. İşimden memnunum. Bu dükkan sayesinde 5 tane çocuğumu okuttum ve evlendirdim. Kalp krizi geçirdim. Dükkana gelerek çalışmaya devam ettim. Burada içim açılıyor, rahatım ve çok iyiyim. 3 metrekareyle geçiniyoruz çok şükür. Alıştık artık. Dükkanda elektrikli sobam var. Çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Sayın valimizin sayesinde yılın ahisi seçildim. Kırşehir'de güzel karşıladılar beni. Orada da güzel bir rekor kırdık. Türk bayrağını açtım ve onlara Siirt'ten selam getirdim dedim. Genelde ayakkabı tamircisiyim eski ayakkabılara da file takıyorum. Bavul, valiz, çanta tamiri yapıyorum. İddiaya giriyorum Siirt'te benim gibi usta yok diyebilirim. Çok şükür emekliyim. Geçinip gidiyoruz. Dükkanın ismi aile ayakkabıcısıdır. Hep aile geliyor, müşterilerimle beraber burada bir aile olmuşuz. Oturup sohbet ediyoruz. Birbirimize derdimizi anlatıyoruz. Müşterilerimizle kardeş gibi olmuşuz. Onun için ahi olarak seçildim" dedi. - SİİRT