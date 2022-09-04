Halı sahanın en yaşlı futbolcusu performansıyla gençlere taş çıkarıyor - 70 yaşına rağmen top koşturmaya devam ediyorAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 70 yaşındaki emekli adam 14 yaşında başladığı futbol oynama zevkinden kopamazken, Ahmet Akşit ilerleyen yaşına rağmen halı...

Halı sahanın en yaşlı futbolcusu performansıyla gençlere taş çıkarıyor

- 70 yaşına rağmen top koşturmaya devam ediyor

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 70 yaşındaki emekli adam 14 yaşında başladığı futbol oynama zevkinden kopamazken, Ahmet Akşit ilerleyen yaşına rağmen halı sahada gençlere taş çıkarır nitelikte futbola devam ediyor.

Sandıklı ilçesinde esnaf emeklisi olan ve 2 çocuğu, 3 torun sahibi Ahmet Akşit ilerleyen yaşına rağmen halı sahada top koşturmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günleri halı sahada futbol oynayan Akşit, gençlere bilgisayar, tablet ve telefon oynamak yerine spor yapmayı tasfiye etti.

Akşit, "14 yaşında amatör olarak futbol oynamaya başladım lisede. Liseden sonra Sandıklıspor da, Esnafspor'da oynadım. Askerden geldikten sonra 35 yaşıma kadar amatör futbola devam etti. 35 yaşından sonra amatör futbolu bıraktık. Evimin karşısında halı saha yapıldı. Orada 2 -3 sene oynadık. O gün bu gündür oynuyoruz. Top oynarken hiç zorlanmıyorum. Haftada bir gün bir buçuk saat oynuyorum. Sevmek gerekli bu oyunu. Sevdikten sonra insan bundan zevk alıyor. Haftayı iple çekiyorum" dedi.

Ahmet Akşit ile her hafta futbol oynayan Mehmet Rüştü Altınay ise "Ahmet ağabey hiç zorlanmaz. Futbolu daha önceleri haftada 2 sefer, 3 sefer oynardı. Bu yaş ilerledikçe haftada 1 sefere düştü. Çarşamba gurubumuz her hafta devam eder" diye konuştu.