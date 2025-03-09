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7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Fethiye'de Yapıldı

7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Fethiye'de Yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Fethiye'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler, 10 farklı kategoride stratejik oyunlarda yeteneklerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda genç zihinler Equilibrio'dan Mangala'ya 10 kategoride yeteneklerini sergiledi.

Fethiye, 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın heyecanına ev sahipliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen turnuvanın Fethiye ayağı, yoğun katılım ve başarılarla tamamlandı.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Koordinatörü Gamze Demirkol Özdağ'ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, ilçedeki okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 10 farklı kategoride zihinsel becerilerini sergilediler. Öğrenciler, Equilibrio, Küre, Mangala, Abluka, Pentago, Motif ve Kulami gibi oyunlarda stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerini ortaya koydu.

Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, turnuvanın önemine vurgu yaparak, "Bu turnuva, öğrencilerimizin zihinsel becerilerini geliştirmeleri ve stratejik düşünme yeteneklerini ortaya koymaları açısından büyük önem taşıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, Muğla'da ilçemizi temsil edecek birincilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler, bir sonraki etapta Fethiye'yi temsil edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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