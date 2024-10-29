7. Kayseri Kitap Fuarı'nda Gençlerden Anlamlı Bağış

7. Kayseri Kitap Fuarı, bu yıl genç yeteneklerin eserleriyle dolup taşarken ortaokul öğrencileri; yazdıkları öğretici ve eğlenceli matematik şiirlerinden oluşan kitaptan elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Editör Cemal Yüksel ve Koordinatör Selçuk Tütak'ın rehberliğinde, bir yıl boyunca emek harcayan genç yazarlar, sadece yeteneklerini sergilemekle kalmadı; aynı zamanda örnek olacak bir vefa örneği gösterdi. Matematiği eğlenceli hale getiren şiirler öğrencilerin düşünme becerilerini ön plana çıkartırken, okuyuculara da önemli bilim dalını sevdirmeyi amaçlıyor. Genç yazarlar; kitaptan elde ettikleri gelirle vatanseverlik duygusunu pekiştiren anlamlı bir adım atarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Öğrencilerin azmi ve özverisi, geleceğin yazarlarına ve sanatçılarına ilham kaynağı olduğunu ifade eden Editör Cemal Yüksel; "Öğrencilerimizin bu projeye olan bağlılıkları ve yaptıkları bağışla topluma olan duyarlılıkları, bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi. Koordinatör Selçuk Tütak ise, "Bu kitabın sadece bir edebi eser değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimizin yaptığı bu bağış, onların vatanseverlik duygularının bir göstergesi" şeklinde konuştu. - KAYSERİ