7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Başlıyor

7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 11 Aralık Pazartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki açılış töreni ile başlıyor. Festival süresince paneller, söyleşiler, sergiler, tiyatro oyunları ve film gösterimleri yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, İzelman ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 11 Aralık Pazartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki açılış töreni ile başlayacak. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bu yılın Aziz Nesin Mizah Ödülleri'nin Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, Niyazi Yoltaş ve Agim Sulaj'a verilmesinin ardından, Poyrazoğlu'nun "Habanera Makamı" adlı müzikli oyunu sergilenecek. Oyunda, Poyrazoğlu'na Çiğdem Erken Quartet eşlik edecek.

ÇİZGİLERLE İNSAN HAKLARI

11 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılacak "Çizgilerle İnsan Hakları" başlıklı sergide, Arnavut asıllı İtalyan karikatürist Agim Sulaj ve İzmir'in karikatür ustası Niyazi Yoltaş'ın yanı sıra açık çağrı sonucu seçilen 17 İzmirli karikatürcünün ve İzmir'in karikatür alanındaki duayeni Eflatun Nuri'nin yapıtları yer alacak. Festivalin ikinci gününde de İzmir Sanat'ta Doç. Dr. Efdal Sevinçli'nin "İzmirli Karikatürler 1908-1928" başlıklı sergisi açılacak. Festivalin son günü olan 17 Aralık Pazar günü İzmir Sanat'ta yapılacak "İzmir'in Karikatür Serüveni" başlıklı panele, Efdal Sevinçli'nin yanı sıra "İzmirli Karikatürcülerden İnsan Hakları" başlıklı serginin seçici kurulunda yer alan iki karikatürist, Mehmet Aslan ve Mustafa Yıldız ile geçen yıl festivalde Onur Ödülü alan Eray Özbek katılacak. Paneli, karikatürist Ömer Çam yönetecek.

CUMHURİYET'İN MİZAHI

12 Aralık Salı günü İzmir Sanat'ta yoğun bir program var. Saat 18.00'deki sergi açılışının ardından, 19.00'da yapılacak "Cumhuriyet Basınında Mizah" başlıklı, Kandemir Konduk, Mustafa Balbay, Nazım Alpman, Niyazi Yoltaş'ın katılacağı paneli Cihan Demirci yönetecek. 20.30'da Festival Direktörü Vecdi Sayar'ın Müfit Can Saçıntı ile söyleşisinin ardından Saçıntı'nın "Mandıra Filozofu" filmi gösterilecek. 13 Aralık'ta APİKAM Kitap Kafe'de "Romanda, Öyküde, Şiirde Mizah" paneli var. Prof. Nevzat Kaya'nın yöneteceği panele Ahmet Önel, Atay Sözer, Seray Şahinler katılacak. 14 Aralık'ta yine aynı mekanda "100. Yılda Cumhuriyetin Mizahı" panelinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Cumhuriyetin Mizahı" kitabının yazarları Ömer Türkeş, Yasin Kayış, Turgut Çeviker ve Prof. Oğuz Makal konuşacak.

TİYATRO VE SİNEMADA İNSAN HAKLARI

Tüm etkinleri ücretsiz olan festivalde 15 Aralık Cuma akşamı İzmir Sanat'ta "Oyun İşleri"nden Şükrü Veysel Alankaya'nın Gogol'den uyarlayıp yönettiği "Palto" oyunu İzmir Sanat'ta sergilenecek. 16 Aralık Cumartesi İzmir Sanat'ta sinemamızın mizah klasiklerinden Mert Baykal'ın yönettiği, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Bülent Kayabaş'ın başrolleri paylaştığı "Pardon", Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in yönettiği "Beynelmilel" filmleri; 17 Aralık'ta ise geçen yıl Avrupa'nın en başarılı animasyon filmi seçilen ve ayrımcılık temasını işleyen Alain Ughetto'nun İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, Portekiz ortak yapımı "Köpekler ve İtalyanlar Giremez" filmi gösterilecek.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye Instagram'da @izmirmizahfest, facebook'da @izmirmizahfestivali hesaplarından ulaşılabilir.