7 aylık Helen bebek 66 saat sonra yeniden hayata "merhaba" dedi Yerel Haberler Hatay'da 66 saat boyunca enkaz altında kalan Helen bebek enkaz altından sağ olarak çıkardı. Hatay'da 66 saat boyunca enkaz altında kalan Helen bebek enkaz altından sağ olarak çıkardı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler birçok ili vurdu. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE), arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı. 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ çıkartıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardın Helen bebek, hastaneye kaldırıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Hakkari Hatay Yerel Güncel Haberler

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