7 Aralık Üniversitesi ile Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri başlatıldı - Haberler

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7 Aralık Üniversitesi ile Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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7 Aralık Üniversitesi ile Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri başlatıldı

Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Polonya Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Polonya Wroclawek Üniversitesi arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya 7 Aralık Üniversitesi RektörüProf. Dr. Mustafa Karacoşkun katıldı. Wloclawek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Robert Musiakiewicz ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Magorzata Wak ile görüşen Karacoşkun, iş birliğinin genişletilmesi ve öğrenci hareketlerinin arttırılması konusunda mutabakat sağladı. Rektörü Karacoşkun'a ziyareti sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş eşlik etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Polonya, Erasmus, Aralık, Yerel, Haberler

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