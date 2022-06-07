7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor - Haberler

7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesinin kuruluşunun 15. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, açık hava sinema gösterimiyle başladı. Kilis 7 Aralık Üniversitesinin kuruluşunun 15. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, açık hava sinema gösterimiyle başladı. 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema etkinliğinde öğrencilerimize patlamış mısır ikram edildi. 15 yıl kutlama etkinlikleri ve mezuniyet programı, 9 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek. Kutlama programında ise törenler, konserler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yer alıyor. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Aralık Kilis Yerel Haberler

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