Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne 7 adet hizmet aracı tahsis edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 7 hizmet aracı, Vali Şefik Aygöl'ün katıldığı tören ile teslim edildi. Düzenlenen törende dualar eşliğinde kurban kesildi. Ardından Vali Aygöl araçları tek tek kendisi kontrol etti. Direksiyon başına geçen Vali Aygöl hizmet aracını Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Teslim edilen araçlar sonrası Vali Aygöl, "Tekerleğinize taş değmesin. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK