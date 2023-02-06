7,6'lık depremin hissedildiği Kastamonu'da cami avizeleri böyle sallandı
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7,6'lık depremin hissedildiği Kastamonu'da cami avizeleri böyle sallandı Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetindeki depremde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan tarihi Akşemsettin Camisinin avizeleri sallandı.
7,6'lık depremin hissedildiği Kastamonu'da cami avizeleri böyle sallandı
KASTAMONU - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetindeki depremde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan tarihi Akşemsettin Camisinin avizeleri sallandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kastamonu'da hissedildi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde cami cemaati, tarihi Akşemsettin Camisinde namaz kıldıkları sırada yaşanan depremde caminin sallanan avizelerini cep telefonuna kaydetti. Cami cemaatinin tarihi camide kayıt altına aldığı avizelerin sallanışı depremin şiddetini gözler önüne serdi.