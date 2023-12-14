Üye Girişi
Haberler

68 yaşındaki terzi Arif Bayrak'ın el emeği kıyafetleri yurtdışında büyük ilgi görüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'da 12 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 57 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Arif Bayrak'ın elleriyle diktiği kişiye özel elbiseler dünyanın farklı ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Mesleği sayesinde çocuklarını okutan Bayrak, ölene kadar terzilik yapmak istediğini belirtti.

Çankırı'da 12 yaşında çırak olarak başladığı yarım asırdan fazla süredir terzilik yapan 68 yaşındaki Arif Bayrak'ın elleriyle diktiği kıyafetler yurtdışından büyük ilgi görüyor.

Çankırı'da yaşayan 68 yaşındaki Arif Bayrak, 12 yaşında çırak olarak başladığı terziliği yaklaşık 57 senedir sürdürüyor. 45 yıl önce kendi dükkanını açan Bayrak, kişiye özel elbiseler dikiyor. Elleriyle ilmek ilmek elbise ve takım elbise diken Bayrak, dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerinden de büyük ilgi görüyor. Mesleği sayesinde çocuklarını okutup geçimini sağlayan Bayrak, ölene kadar mesleğini yapmak istediğini söyledi.

"Ben, kendim biçip kendim yapıyorum"

Mesleğini aşkla yaptığını ifade eden Bayrak, "Bu mesleğe 12 yaşımda başladım. 2 sene Çankırı'da çıraklık yapmamın ardından İstanbul Beyoğlu'na giderek kalfalık ve ustalık öğrendim. Daha sonra Çankırı'ya gelerek 1978 yılında kendi dükkanımı açtım. Ben, kendim biçip kendim yapıyorum. Tabii pratik olduğum için işlerimizi prova ile yapıyorum. Beyoğlu'nda çıraklık, kalfalık yetiştiğim için Allah'a şükürler olsun mesleğimde de başarılıyım. Bu mesleği, canım sağ olursa bastona düşene kadar yapacağım. Çünkü mesleğimi seviyorum, bu meslek beni Çankırı'da gelemeyeceğim isim ve marka olarak her yere getirdi. Sadece müşteri potansiyelimiz burada değil, Ankara'da, İstanbul'da hatta dünyanın her yerinde müşterimiz var. Ölçüsü varsa diker göndeririz, kimisi de dükkana gelir. Bu meslek sayesinde de çocuklarımı okuttum, en iyi yerlere geldim, mal, mülk olarak da her şeyimi aldım. Marka olarak da Çankırı'da iyi bir isim yaptım. Ben de ismim yere düşmesin diye mesleğimi devam ettiriyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Paraguay nerede, hangi kıtada? Paraguay'ın başkenti neresi? Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir? Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title