67 Yıldır Çay Demleyen Usta: 'Cizre'nin Kültürünü Yaşatıyorum'

Cizre'nin sembol çay ustası Celal Çazım, 80 yaşında ve tam 67 yıldır çay demliyor. Günde 5 bin bardak çay satan Çazım, mesleğine olan bağlılığı ve Cizre kültürünü yaşatmayı sürdürüyor. Yangında kaybettiği tablolarının ardından bile pes etmeyen Çazım, mekanını kente gelenlerin uğrak noktası haline getirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 80 yaşındaki çay ustası Celal Çazım, tam 67 yıldır aynı heyecanla hem çay demliyor hem de Cizre kültürünü yaşatıyor.

Cizre'nin sembol çay ustası 'Kahveci Celo' lakabıyla bilinen Celal Çazım, 13 yaşında başladığı kahvecilik mesleğini 67 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor. Günde 5 bin bardak çay satarak bölgenin en bilinen simalarından biri haline gelen Çazım, "Milletime hizmet etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle mesleğine olan bağlılığını dile getiriyor. Çazım, meslek yolculuğuna dayısının yanında işçi olarak başladığını belirterek, "İki yıl işçi kaldım, üçüncü yılda kendi mekanımın sahibi oldum. O günden beri kahvecilik yapıyorum. Çayın adeta profesörü oldum" dedi.

"Günde 5 bin çay satıyorum"

Yılların tecrübesiyle çayın adeta bir sanat eserine dönüştüğünü söyleyen Çazım, her gün binlerce kişiye hizmet verdiğini belirtti. Çazım, "Dayımın yanında işçi olarak başladım. 2 yıl işçi kaldım. 3'üncü yıldan sonra mekan sahibi oldum, şu ana kadar kahvecilik yapıyorum. 67 yıldır kahvecilik yapıyorum. Günde 5 bin çay satıyorum" diye konuştu.

Çay ocağında yıllar boyunca biriktirdiği yaklaşık 360 tablonun çıkan yangında küle döndüğünü dile getiren usta, o günü unutamadığını ancak pes etmediğini söyledi. Çazım, "Cizre'yi çok sevdiğim için kültürünü yaşatıyorum. Daha önce çok güzel tablolarım vardı, ama yangın çıktı. Yaklaşık 360 tablom vardı. Burası yandıktan sonra burayı tekrar düzeltmeye çalışıyorum. Eksiklerim var ama burası daha iyi ve daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

Cizre'nin kültürünü yaşatmaya adayan emektar usta, mekanının artık kente gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri olduğunu belirterek, "Günde en az 60, 70 bazen 100 kişi buraya gelip fotoğraf çekiyor. Ben de seviniyorum. Cizre'yi tanıtıyorum, bana bir soru sorulduğunda cevap veriyorum. Cizre'nin kültürünü bu şekilde yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
