67 saat sonra sağ çıkarıldı, vatandaşlar alkışlarla moral verdi Yerel Haberler Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Elbistan ilçesinde 5 katlı binanda 42 yaşındaki Sevinç isimli kadın, depremden 67 saat sonra enkaz altında sağ olarak çıkartıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Elbistan ilçesinde 5 katlı binanda 42 yaşındaki Sevinç isimli kadın, depremden 67 saat sonra enkaz altında sağ olarak çıkartıldı. Umutla bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar Sevinç'in kurtarılmasıyla ekipleri alkışlarla tebrik etti. Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Elbistan ilçesinde de yıkımlara neden oldu. İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Sevinçler Apartmanı'nda kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altında kalan 42 yaşındaki Sevinç isimli kadın ile iletişim sağladı. Yoğun çaba sarf eden kurtarma ekipleri, depremden 67 saat sonra Sevinç isimli kadını enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Etrafta umutlu bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, yaralı ambulansa bindirilirken ekipleri alkışlarla tebrik etti. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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