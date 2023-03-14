653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin şehitleri unutulmadı

Erzincan'da 31 yıl önce 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin yıldönümünde Terzibaba Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenerek hayatını kaybedenler için dualar edildi.

31 yıl önce 653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı, binlerce binanın da yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği Erzincan'da deprem şehitleri unutulmadı. Terzibaba Mezarlığı'nda deprem şehitleri anıtında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan anma töreninde dualar edilerek anıta çiçek koyuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak Erzincan'da ki binaların depremlere hazır olduğunu belirtti. Aksun konuşmasında, "Geçmişimizi unutmamak, unutturmamak adına bu programlar düzenleniyor. Memleketimizin deprem kuşağında olduğu her defasında ifade edilmekte. Bu günlerde geçmişimizi rahmetle anarken, hazırlıklı hale getirebilmenin de gayreti içerisindeyiz. Komisyonlar kuruldu ve incelemeler başladı. İnşallah daha ince detaylarıyla inceleyip durulması mümkün olmayan, risk analizi olumsuz olan binalar için gereken yapılacaktır. Erzincan'ımıza yüce Mevla'm bir daha böyle felaketler yaşatmaması dileğiyle" dedi.

Akabinde konuşan Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ise, Erzincan'ın depremi ve acıyı en iyi bilen şehir olduğunu belirterek, "Önce 1939 sonra 1992 olmak üzere depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. 31 yıl önce bugünün fotoğraflarını, videolarını, belgelerini, resmi yazılarını inceledim. O günkü Valimiz başkanlığında yapılan toplantı tutanaklarına kadar bakma imkanım oldu ve çok acı gördüm. Tabi bir de hava şartları malum o gün bir ay önce 6 Şubat'ta olan deprem gibi hava şartları maalesef büyük olumsuzluk oluşturmuş. O zamanlarda da benzer sıkıntılar yaşanmış. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Duamız, temennimiz bu yönde. İnsan olarak, yönetici olarak da üstümüze düşen görevi de elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yaşayan bilir. Kabaca söyleyecek olursak; damdan düşenin halini damdan düşen anlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit olan vatandaşların mezarları başına karanfil bırakılmasıyla sonra eren anma programına il protokolü, milletvekilleri, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

13 Mart 1992 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki Erzincan depreminde 653 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev kullanılmaz hale gelmişti. - ERZİNCAN