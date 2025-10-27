65 Yaşındaki Yılmaz Eley, 50 Yıldır Bakırcılar Çarşısı'nda Çaycılık Yapıyor

Gaziantep'te 15 yaşındayken çay ocağında işe başlayan 65 yaşındaki Yılmaz Eley, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.

Şahinbey ilçesindeki 500 yıl önce inşa edilen ve kentin en eski çarşısı olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asırdır çaycılık yapan ve çarşı esnafının "Çaycı Yılmaz baba" diye hitap ettiği Yılmaz Eley, güne erken saatte başlıyor. Sıcak muhabbetiyle ve her zaman gülen yüzüyle müşterilerine çay servisi yapan Eley, yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor. 5 metrekarelik dükkanındaki çay ocağında emek vererek hazırladığı çayı müşterilerine servis eden Eley, sabah erken saatte açtığı dükkanını akşam 19.00'a kadar açık tutuyor.

Akşam saatlerine kadar çarşı esnafının yanı sıra vatandaşlara hizmet veren Eley, yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor. Gün doğmadan evinden çıkan ve akşam saatlerine kadar çalışan Eley, özenle demlediği çayı esnafın ve müşterilerinin beğenisine sunuyor. Çaycılık yapmaya yaklaşık 50 yıl önce başladığını belirten Eley, genç yaşta açtığı çay ocağında bugüne kadar alın teriyle kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gün doğmadan evinden çıkıp 500 yıllık tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanına geldiğini söyleyen Eley, günlük temizliğini yapıp ustasından öğrendiği şekilde çayını demlediğini, her gün tarihi çarşının sokaklarını adımladığını, özenle demlediği çayı esnafın ve müşterilerinin beğenisine sunduğunu ifade etti. Mesleğini severek yaptığını söyleyen Eley, "Bu çarşıya 1977 yılında geldim, o zaman daha gençtim. Şu anda 65 yaşındayım, halen bu meslekte çalışmaktayım. Ayaklarım yorgun olduğu için şimdi 3 tane arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Onlarla beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bakırcılar Çarşısı'nda yıllardır çalışıyorum. Bakırcılar Çarşısı'nda birçok müşterimiz var ve birçok değerli müşterimizin içinde saygı duyduğumuz insanlar da var. Onlarla beraber bu işi yürütüyoruz. Onlarla kardeş gibi olmuşuz, baba-oğul gibi olduk. Gençlerimiz yetişti geldi. Küçük çocukken buradalardı, şimdi büyük delikanlı oldular. Onlarla beraber burada uğraşmaya çalışıyoruz" dedi.

Çarşının tek çaycısı olduğunu belirten Eley, "Geçmiş dönemlerde biz dükkana sabah 05.00'te gelirdik, çay ocağını açardık. Namaza giden arkadaşlarımız gelir, onlarla beraber çay sohbeti yapılır, onlar namaza gittikten sonra bekleriz ve onlar gelir birlikte kahvaltı yapılır. Birçok müşterimiz vardı. Onların çoğu vefat etti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Onlar vefat ettikten sonra sabah işimiz düştü. Bu çarşıda çok hatıralarımız var. Bu çarşıda anımız bitmiyor. Bana 'baba' diyen, 'dede' diyen var" diye konuştu. - GAZİANTEP