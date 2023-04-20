65 yaş üstü vatandaşlar, farklı coğrafyanın kültürleri ile buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açtığı resim kursu yaşlılara yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Yaşlılara yönelik olarak başta evde bakım hizmetleri olmak üzere pek çok fırsat sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal faaliyetler de düzenleyerek hizmetlerini sürdürüyor. Yaşlılar için geziler, el sanatları, egzersiz kursu gibi etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi her perşembe resim kursu ile birlikte yaşlıların yüzündeki tebessüm oluyor. 65 yaş ve üstü yaşlılara bu hafta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarına bağlı öğrenciler eşlik etti. Yaşlılar gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gibi eğlendi, yepyeni dostlukların ve birlikteliklerin keyfini çıkardı. Toplulukta Kazakistan, Tacikistan, Yemen ve Suriye'den şehrimize eğitim için gelen öğrenciler, yaşlılarla resim çizip keyifli vakit geçirirken kültür alışverişinde bulunuyorlar. Ülkeler arası geleneklerin ve kültürlerin bir araya geldiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. - SAKARYA