'64 Yılın Hikâyesi' genç kalemlerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin (AKİB) sponsorluğunda, 'Köklerimiz ve Kanatlarımız' temalı liseler arası ödüllü öykü yarışması Kayseri'de düzenleniyor.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genç kalemlerin öyküleştireceği bu hikayelerle hem gurbetin hafızası korunacak hem de gelecek nesillere aktarılacak. Böyle kalıcı eserlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak, beni ve tüm AKİB yöneticilerimizi gururlandırmaktadır. Böyle bir yarışmanın, kültürel etkinliğin düzenlenmesinin asıl fikir babası olan sayın İhsan Kılıç dostumuza da, bir kere daha teşekkür ediyoruz."

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen yarışmada öğrenciler, Avrupa'da yaşayan Türk ailelerinin 60 yıllık gurbet hikayelerini kaleme alacak. Ortaya çıkan eserler kitaplaştırılarak kültürel belleğe kazandırılacak. Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye dizüstü bilgisayar, ayrıca yedi öğrenciye de çeşitli ödüller verilecek. - KAYSERİ

