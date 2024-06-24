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64 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Sezai Avşar

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Osmaniye'de kendi yaptığı 4 metrekare ahşap kulübede 64 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Sezai Avşar, mesleğini sürdürerek evinin geçimini sağlıyor. Depremde zarar gören kulübesini tamir ettikten sonra mesleğine devam eden Avşar, gençlerin bu mesleği beğenmediği için mesleğin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu söyledi.

Osmaniye'de ayakkabı tamirciliği yapan Sezai Avşar (74), 64 yıldır kendi yaptığı 4 metrekare ahşap kulübede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Osmaniye'de kendi yaptığı 4 metrekare ahşap kulübede 64 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Sezai Avşar, mesleğini sürdürerek evinin geçimini sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören kulübesini tamir ettikten sonra mesleğine devam eden Avşar, şimdiki gençlerin bu mesleği beğenmediği için mesleğin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu söyledi.

Depremde zarar gören kulübesini tamir ettikten sonra 9 yaşında başladığı mesleğe yeniden döndüğünü söyleyen Sezai Avşar, " Okuyamadım, bir ayakkabıcı yanına girdim, çıraklık yapmaya başladım. O gündür bugündür ayakkabıcılık yapıyorum. 64 yıldır çalışıyorum, evimi buradan geçindiriyorum. Hiçbir zaman içimde küçümsemedim işimi 2 çocuğum var, biri kızım, bir oğlum var. Oğlumu da okuttum burayla, Allah'a şükürler olsun boğazımızdan haram para geçmedi. Depremde dükkanım yıkılan binanın altında kaldı. Dükkanıma 2 ay yaklaşamadım binanın yan tarafındaydı duvar üstüne yıkıldı. Sonra geldim duvarın altından makinelerimi falan çıkardım. Makinem parçalandı onu kaynattırdım. Kollu makinem parçalanıştı yeniden aldım rahatım şimdi. Bu kulübe 4 metrekare depremde parçalandı, yeniden yaptım. Ekmek param buradan geçimim burası benim" diye konuştu.

"Çırak yetiştirmek istiyoruz ama bu işi beğenen yok"

Yıllardır aynı yerde mesleğini yaptığını söyleyen Sezai Avşar, "Ben yıllardır buradayım, başka yere gitmedim, müşterileri buraya geliyor. Hem pahalı yapmıyorum işi ucuz yapıyorum. Bazılarına para alıyorum, ufak tefek işlerden para almıyorum. Müşteri her zaman benimdir ama bu işi beğenen yok. Osmaniye ayakkabı tamircilerin hepsi öldükten sonra tamirci kalmaz. Hepsi toplasan 6 kişi zaten, yetiştirmek istiyoruz ama buraya beğenen yok" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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