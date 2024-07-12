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62 yaşındaki Kezban Özben Güler, Van YYÜ Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden birincilikle mezun oldu

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Van'da yaşayan üç çocuk ve iki torun sahibi 62 yaşındaki Kezban Özben Güler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. İzmir'de üniversite sınavına giren ve 2 yıl önce ilk tercihi olan Van YYÜ Geleneksel El Sanatları Bölümünü kazanan 62 yaşındaki Kezban Özben Güler, okuma azmiyle herkese örnek oldu.

Van'da yaşayan üç çocuk ve iki torun sahibi 62 yaşındaki Kezban Özben Güler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

İzmir'de üniversite sınavına giren ve 2 yıl önce ilk tercihi olan Van YYÜ Geleneksel El Sanatları Bölümünü kazanan 62 yaşındaki Kezban Özben Güler, okuma azmiyle herkese örnek oldu. Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumayı da hayal eden Güler, bunun için bir türlü fırsat bulamadı. Torunları için yaşına rağmen okuma hayalinden vazgeçmeyen kadın, 2 yıl önce üniversite okuma hayalini gerçekleştirdi. İki yıl boyunca Geleneksel El Sanatları Bölümünde derslerini aksatmayan ve yüksek notlar alan Güler, üniversite hayalini bölüm birinciliğiyle taçlandırdı.

"1992 yılında yaşama bakışımla kanseri yendim"

Mezun olduktan sonra Van'da yaşamaya karar veren Güler, hediyelik eşya dükkanında 'el emeği göz nuru' sanat eserlerini tasarlıyor. İHA muhabirine konuşan 62 yaşındaki Kezban Özben Güler, 60 yaşından sonra hayalini kurduğu üniversiteden bölüm birinciliğiyle mezun olduğunu belirtti. Lise sonrası üniversite sınavlarında yaptığı bir sıralama hatasından dolayı üniversiteye giremediğini ve bu hayali ise 60 yaşında gerçekleştirdiğini ifade eden Güler, "Ne olursa olsun, kaç yaşına gelirsem geleyim bu üniversiteyi bitireyim şeklinde bir hayalim vardı. 1993 yılında kanser teşhisi konuldu. Pozitif enerjim, hareketliliğim ve yaşama bakışımla kanseri yendim. Bu azmimi sürekli devam ettirdim. O kararlılığım devam ediyor ve aklıma koyduğum her şeyi yapabileceğim düşüncesindeyim" dedi.

"Ders notlarım 90-100 şeklinde gitti"

Üniversiteyi Van'da okumak istediğini dile getiren Güler, "İzmir'de Van'ın çok uzak olduğu gibi çok duyumlar aldım. Ancak ben bunların hiçbirini dikkate almadım. Van'ı tercih ettim. Dört tercihten ilk tercihim olan Van' yerleştirildim. Ben burada olmaktan mutluyum ve Van'ı çok seviyorum. Gündüz burada çalıştım ve akşam derslerimin başına geçtim. Bizim bölümde hem uygulamalı hem de teorik dersler var. Bunlar da çalışma gerektiren derslerdi. Ders notlarım da 90-100 şeklinde gitti. Başarılı bir eğitim süreci geçirdim. Sabah saat 05.00'lere kadar ders çalıştığımı biliyorum. Sadece vize ve finallerde değil normalde de ders çalıştım ve bu da başarı getirdi" diye konuştu.

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulunan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat boyu mücadeleyi hiç bırakmasınlar. Çabanın onlara getireceği katkıyı hiçbir zaman unutmasınlar, çünkü ne kadar çabalasalar bu onlara başarı getirecektir." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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