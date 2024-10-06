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62 Yaşındaki Gün Ilgın, Sokaklarda Dans Ederek Geçimini Sağlıyor

62 Yaşındaki Gün Ilgın, Sokaklarda Dans Ederek Geçimini Sağlıyor
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Eskişehir'de hamallık yapan 62 yaşındaki Gün Ilgın, radyosundan müzik açarak dans ederek sokaklarda dolaşıyor. Hem enerjisini atıyor hem de çevresindekileri eğlendiriyor. Pazarda kazandığı parayı artırmak için dans ederek daha fazla bahşiş topladığını ifade ediyor.

Eskişehir'de gün içerisinde hamallık yaptıktan sonra radyosundan müzik açıp dans ederek sokaklarda dolaşan 62 yaşındaki Gün Ilgın, enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor.

Kentin renkli ve neşeli kişiliklerinden birisi olan Gün Ilgın, pazarlarda hamallık yaparak geçimini sağlıyor. İşten geriye kalan boş vaktini ise yanından hiç ayırmadığı radyosundan müzik açıp kaşıklarla dans ederek kazanca dönüştüren Ilgın, hem enerjisini atıyor hem de çevresindekileri eğlendiriyor. Hareketleriyle gençlere adeta taş çıkartan Ilgın, vatandaşların ve turistlerin bahşişleriyle daha az bir zaman harcayarak hamallıktan daha fazla kazanç elde ettiğini söyledi.

"Böyle dans ederek pazardan daha iyi para kazanıyorum"

Dans etmekten son derece keyif aldığını ifade eden Gün Ilgın, "Pazarda hamallık yapıyorum. Boş vakitlerimde de elimde radyo ile geziyorum. Gezmeden olmuyor iş. Devamlı kaşıklarla oynuyorum, dans ediyorum. Radyomdan müziğimi açıyorum, hem oynuyorum hem de insanları oynatıyorum. Böyle yolumu buluyorum, paramı alıyorum. Sonra, 'bu yine zengin oldu, pazara gelmiyor' diyorlar. Oysa pazarı da ihmal etmiyorum. Dans ederek pazardan daha iyi para kazanıyorum ama yine de pazarı bırakmıyorum. Emekliliğim olmadığı için çalışıyorum. Bekarım, kendi kendime geçiniyorum. Vatandaşlardan iyi yorumlar geliyor. Ben de keyif alıyorum bu işten. Bu yaşta dans etmek beni zorlamıyor. Gençlere taş çıkartıyorum. Hangi müzik olursa olsun fark etmez, hepsiyle oynarım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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