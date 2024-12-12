62 Yaşındaki Fatma Ustaoğlu'nun Ressamlık Hayali KO-MEK ile Gerçekleşti

Kocaeli'de yaşayan Fatma Ustaoğlu ressamlık hayali ile 62 yaşında buluştu.

Aktif olarak 167 farklı branşta eğitim vererek kültür sanat alanında katkı sağlayan KO-MEK, yıllardır resim kursu eğitimi almak isteyen Fatma Ustaoğlu'nun hayalini gerçekleştirdi.

Karşıyaka KO-MEK kurs merkezine yeni dönem itibariyle kayıt yaptıran Fatma Ustaoğlu yıllardır içinde biriktirmiş olduğu resim yapamama korkusunu yenmeyi başardı. Yıllardır resim sanatını hem merak ettiğini hem de 'yapamam' korkusu yaşadığını ifade eden Fatma Hanım konuşmasında, "2 çocuk annesi ev hanımıyım. Resim kursuna hep uzaktan hayranlıkla bakar, bu çizimleri ve objeleri nasıl yapıyorlar diye hep merak ederdim. Ama korkumdan uzak duruyordum. Ben 'yapamam' diyordum. Bir arkadaşımın beni ikna etmesi ile KO-MEK resim kursuna başladım. İnsanın ruhunu ve kabiliyetini ortaya çıkaran resimler oluşmaya başlayınca çok mutlu oldum. İlk defa kendi başıma çizimler yapmaya başladım. KO-MEK bizim boş zamanlarımızı çok güzel değerlendirmemize vesile oluyor. Benim hedefim bu işi başarmak ve bunu da yapabildiğimi KO-MEK ile kanıtlayabilmektir" dedi.

Kültür ve sanata verdiği eğitim desteği ile binlerce vatandaşa hayallerini gerçekleştirme imkanı sunan KO-MEK şimdiye kadar müzik ve sanat tasarımı alanında 62 bin 821 kişiye eğitim verdi. Sanata gönül vermiş vatandaşlar, KO-MEK kurslarında ücretsiz eğitim alabilmek için www.komek.org adresinden online olarak ücretsiz bir şekilde kolaylıkla kayıt yaptırabilirler. - KOCAELİ