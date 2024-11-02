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62 Yaşındaki Ayakkabı Boyacısı Hacı Çapan: 'Kimseye Muhtaç Olmadan Yaşamak Zorundayız'

62 Yaşındaki Ayakkabı Boyacısı Hacı Çapan: 'Kimseye Muhtaç Olmadan Yaşamak Zorundayız'
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Diyarbakır'da 62 yaşındaki ayakkabı boyacısı Hacı Çapan, 42 yıldır sürdürdüğü mesleği ile kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını ve hayatın zorluklarına rağmen memnun olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'da 62 yaşındaki ayakkabı boyacısı Hacı Çapan, bu yaşına rağmen kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını söyledi.

Sur ilçesi Nebi Cami yanında ayakkabı boyacılığı yapan Hacı Çapan, 20 yaşında başladığı işini 42 yıldır sürdürdüğünü kaydetti. Çapan, dünya malına önem vermediğini ve halinden memnun olduğunu dile getirdi. Çapan,"Kimseye muhtaç olmamak için işimi yaptım. Eşimi kaybettikten sonra 2 çocuğumla birlikte yaşadım. Çocuklarımın ikisi de çalışıyor. Hayat zor ama yaşamak için çalışmak zorundayız. Yaz kış dışarıda çalıştığımız için hastalanabiliyoruz. Özellikle kış aylarında soğuktan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ama kimseye muhtaç olmadan kendi yağımızda kavruluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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