61 yıl hizmet veren Hükümet Konağı binası yıkıldı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 1960 yılında yapılan Hükümet Konağı binası ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıldı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 1960 yılında yapılan Hükümet Konağı binası ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıldı. Binanın yıkım çalışması geçtiğimiz cuma günü başladı. İş makineleri ile yıkımı gerçekleştirilen binanın hafriyat çalışmasına da başlanıldı. 1960 yılında yapılan bina 2021 yılının Haziran ayına kadar kullanıldı. İlçenin tarihine adeta tanıklık eden binanın yıkıldığı alana ise yeni Hükümet Konağı inşaatının başlayacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Hükümet Yerel Haberler

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