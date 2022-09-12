60 yıllık esnaf yılın ahisi seçildi

Zonguldak'ta Ahilik Haftası'nda kent merkezinde lokantacılık yapan 72 yaşındaki Ali Ketenci yılın ahisi seçildi.

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 'Ahilik' haftası nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, İl Müftüsü Aşır Durgun, protokol üyeleri katıldı. Öte yandan yılın Ahisi ise 60 yıllık lokantacı Ali Ketenci oldu. Yılın kalfası Eren Kara Üzüm, yılın çırağı Hayrettin Altun oldu.

Ardından Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yılın ahisine, yılın kalfasına ve yılın çırağına hediyeler verildi.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun konuşmasında; "Günümüzde "Ahilik" esnafa özgü bir kavram olarak algılanmakta, Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de Ahilik akla gelmektedir. Ancak, bu kavramın günümüze ve geleceğe ışık tutan daha derin ve geniş anlamı da vardır. Ahilik, kelime olarak kardeş, eli açık, konuksever ve yiğit anlamlarına gelmektedir. Ahilik teşkilatı ise, Türkler arasında gelişip yaygınlaşan, sanatta, ticarette dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan sosyo-ekonomik bir kurumdur. Ahilik, hem dünya ve hem de ahireti birlikte düşünen bir anlayışa sahiptir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış hadisine dayanmaktadır. Ahilikte ekonomi bir araçtır ve bu aracın amaç haline getirilmesine izin verilmez. Sadece mal, servet ve kazanç için çalışmak hiçbir zaman kendi başına bir anlam taşımaz. Para kazanmak amaç haline gelirse amaç olan ahlaki değerler de araç haline gelir ki bu son derece ahlaki olmayan bir dünya görüşüne temel teşkil eder. Gerek Ahilik üzerinde yazılmış çeşitli eserler ve gerekse bu düşünce ve yaşayış biçimini benimsemiş olanların bize yansıyan sözlerinden, Ahilerin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Ahi birliklerinde mesleki eğitimle genel eğitim ve sosyal hayat iç içedir. Ahilikte yamak, çırak, kalfa ve usta olarak meydana gelen mesleki hiyerarşi, sanat ve meslekte gelişmenin ve yükselmenin de bir gereğidir" dedi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden de "Anadolu'yu İslam Yurdu yapan Ahilik teşkilatının ve onların kültürümüze kodladığı Ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik Kutlamaları yapılmaktadır. Bu yıl 12-18 Eylül Ahilik Haftası olarak ilan edilmiştir. Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinemizdir. Ahi Evran'ın 850. doğum yılının UNESCO tarafından 2021 yılı programına alınması bu bakımdan çok isabetli olmuştur. Hoy şehrinde doğan, çocukluğu Azerbaycan'da geçen, Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran ardından Anadolu'ya gelmiştir. Bir müddet Kayseri, Konya ve Denizli'de kalan Ahi Evran daha sonra Kırşehir'e yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin, insanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması, günümüz fertleriyle buluşması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İlmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik müessesini tüm dünyaya ve genç nesillere en güzel şekilde tanıtmanın vesilesi haline getirmenin gayreti içindeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkarlar Ülkemizdeki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip olmamıştır. Ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma maharetiyle da maruftur. Bu devletler, sadece kılıçla kurulmadı. Asıl büyük ve kalıcı fetih gönüllerde gerçekleşti. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kazandığımız zaferleri, Yunuslarla, Ahi Evranlarla Hacı Bektaş'larla ve daha nice evliyanın sözleri, davetleri ve amelleriyle tahkim ederek kalıcı hale getirdik. Ahi Evran'ın 32 başlık altında sınıflandırdığı ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur" dedi.

Programın son bölümünde Vali Tutulmaz tarafından katılımcılara ahilik pilavı ikram edildi. - ZONGULDAK