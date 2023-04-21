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60 yıllık bayramlaşma geleneği

60 yıllık bayramlaşma geleneği

Yerel Haberler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sanayi esnafı 60 yıllık geleneği yaşatarak Ramazan Bayramı'nda bir araya gelerek bayramlaştı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sanayi esnafı 60 yıllık geleneği yaşatarak Ramazan Bayramı'nda bir araya gelerek bayramlaştı.

Tosya ilçesinde bulunan Metal Sanayi Sitesi'nde 60 yıllık gelenek Ramazan Bayramı'nda da yaşatıldı. Tosya Metal Sanayi Camiinde bayram namazını kılan esnaf, daha sonra meydanda bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Esnafı Başkanı Yücel Gecioğlu, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Yapılan dua sonrası programa katılan esnafa ve vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kastamonu Yerel Haberler

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