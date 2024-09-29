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Sigara, yarım asırlık terziyi 1976'da eğitimden, bir yıldır da sağlığından etti

Sigara, yarım asırlık terziyi 1976'da eğitimden, bir yıldır da sağlığından etti
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Diyarbakır'da 60 yaşındaki Faysal Aygün, ortaokulda sigara içtiği için uzaklaştırma cezası aldıktan sonra eğitimine veda ettiğini ve 45 yıl sonra sağlık sorunları nedeniyle sigarayı bıraktığını anlattı. Aygün, genç yaşta başlayan alışkanlıkların zararlarını vurgulayarak diğerlerine sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Diyarbakır'da 60 yaşındaki Faysal Aygün, 1976 yılında ortaokulda üstünde sigara yakalanması üzerine o dönem bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası almasıyla önce eğitiminden, 1 yıl önce de kalp spazmı geçirip sağlığından olduktan sonra sigarayı bıraktı.
60 yaşındaki Faysal Aygün, 1976 yılında ortaokul 2.sınıf öğrencisiyken teneffüste ayakkabısının içine sakladığı sigaranın düşmesi ile öğretmeni tarafından fark edildi. Okul yönetimi tarafından 1 hafta sigara nedeniyle uzaklaştırma cezası alan Aygün, bunu ailesine yansıtmamak için her gün okula gidiyor gibi evden çıktı. Aygün'ün durumu idare etmesi, okul yönetimi tarafından cezası bittiği kağıdının evine gitmesiyle son buldu. Aygün'ün babası, durumu öğrendikten sonra oğluna ya eğitim, ya da meslek öğrenme tercihini sundu. Faysal Aygün, yıllar önce üstünde yakalanan sigara nedeniyle önce eğitim hayatından, 1 yıl önce de sağlığından olduğunu ve sigara içilmesi tavsiyesinde bulundu.
Aygün, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, yaşadıklarını anlatarak bir hafta sonra eve mektup geldiğini söyledi. 'Okuldan uzaklaştırma cezanız bitti, okula geri dönebilirsiniz.' mektubu geldiğini ifade eden Aygün, "Uzaklaştırma aldığımı duyan babam, bunun üzerine bana 'okul mu, meslek mi?' diye sordu. Ben mesleği seçtim. Okulu bıraktım ve mesleğe başladım. Babam okul okumamı istiyordu, tepki gösterince bende okumayacağım dedim. Çarşıda terzilik yapan amcaoğlumun yanında zaten çırak olarak çalışıyordum, devam ettireceğim dedim" dedi.
Hayatının ve hayallerinin sigara yüzünden bittiğini dile getiren Aygün, "Başka hayatlar da sigara yüzünden bitmesin. 45 yıl boyunca bu mesleği icra ettim, fakat sigara yüzünden sağlığımı kaybettim. 3 ay önce kalp spazmı geçirdim. Son 1 yıldır sağlık sorunları nedeniyle sigarayı bıraktım ve çevremdeki herkesi sigara içmemeleri konusunda uyarıyorum. Sigara yüzünden kaybettiklerim çok. Genç yaşta başlayan alışkanlıkların zararlarını görmekteyim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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