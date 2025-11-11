Haberler

60 Yıl Boyunca Sürdürülen Temizlik Geleneği Kızı Tarafından Devralındı

60 Yıl Boyunca Sürdürülen Temizlik Geleneği Kızı Tarafından Devralındı
Güncelleme:
Hatay'da 76 yaşındaki Kadife Turgut, 60 yıldır her sabah evinin önünü temizleyerek örnek bir davranış sergiledi. Sağlığının bozulmasıyla birlikte bu geleneği kızı Saliha Özdemir devraldı ve 10 yıldır devam ettiriyor.

Hatay'da yaşayan 76 yaşındaki Kadife Turgut, 60 yıldan bu yana evinin önünü her sabah temizleyerek mahallede örnek bir davranışa imza attı. Rahatsızlanması nedeniyle temizlik yapamaz hale gelen Turgut'un bu alışkanlığını ise 10 yıldır kızı Saliha Özdemir devraldı.

İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Kadife Turgut, tam 60 yıldır her sabah evinin önünü süpürerek mahallenin temiz kalmasını sağlıyordu. İlerleyen yaşıyla birlikte rahatsızlanan ve hareket etmekte güçlük çeken Turgut, 60 yıllık temizlik rutinini gerçekleştirmekte zorlanmaya başlayınca temizlik rutinini kızı Saliha Özdemir devraldı. Annesinin elinden süpürgeyi devralan Saliha Özdemir, son 10 yıldır alışkanlık haline gelen ev önü temizlik geleneğini sürdürüyor. Annesinden gördüğü titizlikle hareket eden Özdemir, "Annem yıllarca bu sokağı pırıl pırıl yaptı. Ben de onun emanetini yaşatıyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Annesinin 60 yıldır sürdürdüğü temizlik geleneğini 10 yıldır devam ettiren 45 yaşındaki Saliha Özdemir, "Küçüklüğümden beri annemle birlikte temizlik yapardık. Annem yaşlanınca artık o yapamıyor, biz devam ediyoruz. Haftanın iki günü gelip evi ve önünü temizliyoruz. Temizlik imandandır, annem ve babam da temiz insanlardır. Biz de onların izinden gidiyoruz. Herkes evinin önünü temiz tutsa mahalle daha güzel olur" dedi.

Anne Kadife Turgut ise sağlığının el vermemesi nedeniyle temizlik yapamadığını söyleyerek, "60 yıldan fazladır evimin önünü süpürüyordum. Hastayım, artık kızım yapıyor. Allah ondan razı olsun, ben söylüyorum, o hemen yapıyor. Sabah erkenden kalkıp tertemiz yapıyor. Gözüm arkada kalmıyor" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
