Üye Girişi
Haberler

60 Yaş Üstü Erkek Öğrenciler, Eğitimde Örgü Öğreniyor

60 Yaş Üstü Erkek Öğrenciler, Eğitimde Örgü Öğreniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EBYÜ Tazelenme Üniversitesi'nde 60 yaş ve üstü erkek öğrenciler, örgü dersi alarak sosyal hayata etkin katılımlarını artırıyor. Eğitim programı, yaşlı bireylere yeni beceriler kazandırarak zihinsel ve fiziksel sağlıklarını desteklemeyi amaçlıyor.

EBYÜ Tazelenme Üniversitesi'nde örgü dersi alan 60 yaş üstü erkek öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Yaşlı nüfusun aktif ve sağlıklı yaş alması için geliştirilen yetişkin eğitim modeli olan Erzincan Binali Yıldırım Tazelenme Üniversitesi eğitime start verdi. Eğitimde ilk olarak örgü örmeyi öğrenen 60 yaş ve üzeri erkek öğrenciler renkli anlara sahne oldu.

45 öğrencinin aktif olarak eğitim aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi, yaşlıların kendilerini yenilemeleri ve sosyal hayata etkin katılımlarını teşvik ediyor. Aynı zamanda yaşlı bireylere yeni beceriler kazandırarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor.

Üniversiteye başvurarak kayıt yaptıran 73 yaşındaki Emine Amanus, sınava girip, okul kazanmak ve tekrar bu sıralarda oturmak gibi hayalleri olduğunu söyleyerek iyi ki projenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sınıfta 60 yaş üstü erkek öğrencilerin örgü öğrenmeleri dikkat çekerken, öğrencilerin azmi ve isteği takdir topladı. İlk dersleri örgü örmek olan erkek öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendiler.

Örgü örme noktasında pek başarılı olamadığını kaydeden Nevzat Gündüz, "İlk dersimiz örgü üzerine. Hanım ısrar ediyor, öğren diye. Bizde hep kaçamak yapıyorduk ama şimdi mecbur öğreneceğiz inşallah hocalarımızın sayesinde." diye konuştu.

Almanya'dan erken emekli olarak Erzincan'a gelen ve 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Saime Dinç ise "Eğitimde ne zaman hangi dikişi kullanacağımızı öğreniyoruz. Arkadaşlarımız örgü öğreniyor bizde öğreneceğiz. Bunlar bizim sosyal aktivitemizi geliştiriyor ve aynı zamanda zihnimizi dinlendiriyor." şeklinde konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Öğr. Gör. Neslihan İlter, erkeklerin kadınlara göre biraz daha başarılı olduğunu belirtti. İlter, "Kadınların el becerileri daha yatkın ama erkeklerin sonuç odaklı olması bizim işimize daha çok yarıyor." dedi.

"45 öğrencimizle ilk atölye dersimizi gerçekleştirmek üzere toplandık" diyen 60+ Tazelenme Üniversitesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Öztürker, söz konusu programın yüzde 70 teorik derslerle, yüzde 30 ise uygulamalı derslerle devam edecek olan bir sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma sürecini destekleyici bir eğitim modeli olduğunu dile getirdi. Öztürker, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Derslerin kapsamında sağlık, finans, hukuk, iletişim, teknoloji okur yazarlığı ile ilgili bir takım teorik derslerimiz olacak. Bunların yanı sıra atölye derslerimizle de öğrencilerimize örgü teknikleri, yemek pişirme ve moda tasarımı hocalarımızın öğretecekleri tekniklerle onları aktif tutmayı gerçekleştirebilecek bir takım tasarım derslerimiz olacak." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere fizik egzersiz dersleri de verileceğini aktaran Öztürker, eğitim programında hareketli yaşamı destekleyecek nitelikte spor aktivitelerinin olacağını böylelikle öğrencilerin aktif yaşamlarını daha dinamik bir şekilde devam ettirmelerinin sağlanacağını söyledi.

"Eğitim programımız 4 yıl devam edecek. Bu süre zarfında bizim öğrencilerimizden tek beklediğimiz şey derslere devam etmeleri" diyen Öztürker, 4 yılın sonunda öğrencilere katılım belgesi verileceğini belirtti.

EBYÜ MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın ise üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar birçok sosyal içerikli projenin içerisinde yer aldığının altını çizerek " EBYÜ 2025 eğitim öğretim yılından itibaren Tazelenme Üniversitesi projesiyle yeni bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda 60 yaş üstü bireylere güncel hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgileri edinebilmeleri adına MYO olarak projeye destek sunmaktayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.