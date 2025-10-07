60+ Tazelenme Üniversitesi Yeni Akademik Yıla Oryantasyon Programı ile Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) yeni akademik yılın oryantasyon programı 60+ Tazelenme Üniversitesi ile başladı.

Erzurum'da bulunan 60 yaş ve üzeri bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla "Yaşam Boyu Öğren, Yaşam Boyu Tazelen" sloganıyla ETÜ'de faaliyete geçen 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt olan öğrenciler, yeni döneme oryantasyon programı ile merhaba dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra 60 + Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, akademisyenler ve 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan 60 + Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, programın yalnızca eğitim odaklı olmadığını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan da öğrencilere önemli katkılar sunacağını ifade ederek müfredat ve dönem boyunca yapılması planlanan etkinliklerden bahsetti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin yeni akademik yılına başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçen yıl ilk öğrencilerini kabul eden programın bu dönem ikinci sınıfa geçen öğrenciler ve yeni kayıtlarla daha da güçlendiğini belirten Rektör Çakmak, buluşmayı sıradan bir açılış toplantısı olarak görmediklerini, yaşam enerjisinin, merakın ve öğrenme arzusunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Öğrencilerin öğrenmeye olan tutkusu ve kararlılığının topluma örnek teşkil ettiğini vurgulayan Rektör Çakmak, "Sizler yaşam boyu öğrenmenin yaşayan örneklerisiniz. Bu program, bilgiye, hayata ve umuda verdiğiniz güçlü cevabın sembolüdür" dedi.

Konuşmasının önemli bir bölümünde Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Rektör Çakmak, dünyanın farklı bölgelerinde temel hakları ellerinden alınmış insanların durumuna dikkat çekti. "Gazze yalnızca coğrafi bir yer değil, insanlığın vicdanını ölçen bir terazidir" diyen Rektör Çakmak, oradaki yıkımların, kayıpların ve çaresizliklerin sadece o coğrafyadaki insanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu söyledi. "Bir çocuğun gözyaşı, bir annenin sessiz feryadı, bir babanın dayanışma umudu hepimizin sorumluluğunu hatırlatıyor. Her yıkılan ev, insanlığın ortak hafızasında derin bir iz bırakıyor. Ama karanlık hiçbir zaman ışığın doğuşunu engelleyemez. Sabır, merhamet ve dayanışma en güçlü dirençlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Bilginin yalnızca akademik bir kazanım olmadığını, vicdan ve merhametle birleştiğinde dünyayı dönüştürebilecek bir güç haline geldiğini belirten Rektör Çakmak, "Medeni bir toplumda bilgi, kalple buluştuğunda gerçek anlam kazanır. İlk emri 'Oku' olan bir inancın mensupları olarak, okumak sadece yazıyı değil, insanı, umudu, acıyı ve tarihi okumaktır" dedi. Öğrencilere hitap eden Rektör Çakmak, "Sizler bu ülkenin yaşayan hafızasısınız. Gençler sadece bilgiden değil, sizin tecrübenizden ve hayat duruşunuzdan da güç alacak. Bir tebessümünüz, bir bakışınız, bir sözünüz genç bir kalbe hayat dersi olabilir. Burada yaş değil gönül konuşur; bilgiyle tecrübe el ele verir" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

Yeni akademik yılın sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini temenni eden Rektör Çakmak, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından devam eden Program, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin, hocalar eşliğinde kampüs yerleşkesini gezmesi ve sosyal imkanlar hakkında bilgi alması ile sona erdi.