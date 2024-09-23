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60'lı Yaşlarındaki Kadın, Diyet ve Egzersizle 30 Kilo Verip Bastondan Kurtuldu

60'lı Yaşlarındaki Kadın, Diyet ve Egzersizle 30 Kilo Verip Bastondan Kurtuldu
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Mersin'de, 126 kiloyu aşan 62 yaşındaki Nasibe Kaya, diyetisyen ve fizyoterapist desteğiyle 30 kilogram vererek sağlık sorunlarından kurtulmayı başardı. Yaşam kalitesinin arttığını belirten Kaya, sağlıklı yaşam çabasına devam edeceğini vurguladı.

Mersin'de 126 kiloyu geçen 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, diyet ve egzersiz sayesinde yaklaşık 30 kilogram verdi, bastondan kurtularak rahat bir şekilde yürümeye başladı.

Erdemli ilçesinde ikamet eden ev hanımı 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, 126,5 kilogram olduğu için diz ağrılarından dolayı bastonla yürümeye başladı. Gittiği hastanelerde ameliyat önerilen Kaya, bu durumdan kaçarak İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Burada diyetisyen tavsiyesi eşliğinde hem de diyet uygulamaya başlayan hem de egzersiz yapan Kaya, yaklaşık 30 kilogram verdi. Fizyoterapist eşliğinde yaptığı egzersizler sayesinde bastondan da kurtulan Kaya'nın yaşam kalitesi yükseldi.

"Sağlıklı yaşamak için uğraşıyorum"

Diyet ve egzersize devam eden Nasibe Kaya," Dizlerimden hiç rahat değildim, evin içinde bastonla yürüyordum. Bana ameliyat dediler, ondan da kaçtım. Diyetisyene geldim o da fizyoterapiye yönlendirdi. İkisinin eşliğinde bugünlere geldim. Yaklaşık 30 kilo verdim, 126,5'dan indim. Daha fazla kilo vereceğim. Diyetisyen ve fizyoterapistten hem kilo verme de hem de egzersiz yaparak çok faydalandım. Diyetisyenimin verdiği diyetlere dikkat ediyorum, fizyoterapi hocamın yaptırdığı hareketleri evde de yapıyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Sağlıklı yaşamak için uğraşıyorum. Hayat kalitem daha çok yükseldi. Daha önce çok ilaç kullanıyordum şimdi daha az ihtiyaç oldukça kullanıyorum" dedi.

"Baston kullanıyordu, bastonu attı artık"

Nasibe hanımın egzersiz gruplarında kendilerine pozitif enerji verdiğine dikkat çeken Fizyoterapist Nuray Çolak," İlk geldiğinde kiloluydu, merdiveni inip çıkması zorluydu. Diz ağrısı vardı, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanıyordu. Diyetisyene geldi sonra fizyoterapi birimimize geldi. Egzersizlerde kişiye özel olduğu için bir değerlendirme yaptık. Haftanın 2 günü grup ve zaman zaman bireysel olarak egzersizler yaptık, devam da ediyoruz. Kendisi memnun bizde o memnun olduğu için memnunuz. Çünkü artık merdivenleri rahat bir şekilde inip çıkıyor, baston kullanıyordu, bastonu attı artık" diye bilgi verdi.

"Sağlıklı beslenmeyi öğrendi"

Nasibe hanımın kendilerine başvurduğunda yürümekte güçlük çektiğini ve 126'nın üzerinde bir kilosu olduğuna değinen Diyetisyen Selahattin Aydın, "Bu süre içerisinde sağlıklı beslenmeyi öğrendi, alışkanlıklarının bir kısmını değiştirdi. Yaklaşık 30 kilogram kadar da verdi. Bizim hedefimiz ona sadece kilo verdirmek değil, sağlığını da korumak. Bu şekilde ilerde oluşabilecek hastalıkları engellemiş oluyoruz hem de diz ağrılarına çözüm buluyoruz. Nasibe hanımda olduğu gibi diğer insanlarında hayat standartlarını yükseltmek sağlıklarını korumak hedefimiz diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyetisyen mersin Sağlık Yerel Yaşam

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