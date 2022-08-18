60 km'lik kanalizasyon çalışmasında 7,5 km tamam

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sahil mahallelerinde yapılacak 60,5 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin 7,5 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 19 Mayıs ilçesinde 60,5 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşeyecek. 19 Mayıs ilçesinin sahile yakın mahallelerinde toplamda 60,5 kilometrelik kanalizasyon şebekesi hattı yapımına başlayan SASKİ, hattın sağlam ve uzun ömürlü olabilmesi için temele demir kazıklar çakıyor. 7,5 kilometrelik bölümü tamamlanan şebeke hattının 2,5 kilometresi ise Dereköy Mahallesi'nde yapıldı. Yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olan yatırımla fosseptik sorunu çözülen Dereköy halkı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile SASKİ yönetimine teşekkür etti.

"Fosseptik burada birikiyordu, çok kötü bir süreçti"

Şebeke hattı yapılmadan önce büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Kemal Öksüz, "47 yıldır Dereköy'de yaşıyorum. Kanalizasyon şebekemiz döşenmediği için herkesin kapısında kuyular vardı ve fosseptik burada birikiyordu. Bazen sızıntı olduğunda hastalık yapıyordu. Koku ve kirlilik de ayrı bir sıkıntıydı. Çok kötü bir süreçti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir sayesinde bu büyük sorunumuza neşter vuruldu. Çalışmalar şu an iyi gidiyor. SASKİ 3 ekiple çalışıyor. Daha önce böyle bir çalışma olmamıştı. Alt yapıda böyle bir hizmet görmedik. Ballıca sahilindeki çalışma bitti. Burası da bitmek üzere. Hat çalışmaya başladığında kanalizasyonla ilgili tüm sorunumuz çözülmüş olacak" dedi.

Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden Engin Tığ, "Buranın yerlisiyim. Kanalizasyon çalışması yapılmadan önce tuvalet çukurları vardı. Zemin alçak olduğu için kış aylarında taşıyor, pis kokulara neden oluyordu" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ömer Öksüz ise "Daha önce çok sıkıntı yaşadık. Telefon açıyorduk, kimse gelip bakmıyordu. Şimdi ise sorunumuz çözüldü. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Başkanımız Mustafa Demir, iki yıl içinde fosseptik sorunumuzu çözeceğini söyledi. Allah razı olsun, verdiği sözü tuttu. Alt yapımız yapıldı. İçme suyum bağlandı. Kanalizasyon şebekemiz de bitti. Her şey güzel gidiyor. Bir tek yolumuz kaldı. O da doğalgaz geldiğinde yapılacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN