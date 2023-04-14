60 Gönüllü Berber, Kuaför ve Güzellik Uzmanı 16 Nisan'da Hatay'da

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İyilik Çemberim Derneği ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırkentte düzenleyeceği organizasyonda depremzede vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları giderecek. Dernek tarafından getirilecek 60’a yakın gönüllü berber, kuaför ve güzellik uzmanı, depremzede vatandaşların saç, sakal, cilt, el ve ayak bakımlarını yapacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İyilik Çemberim Derneği ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırkentte düzenleyeceği organizasyonda depremzede vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları giderecek. Dernek tarafından getirilecek 60'a yakın gönüllü berber, kuaför ve güzellik uzmanı, depremzede vatandaşların saç, sakal, cilt, el ve ayak bakımlarını yapacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu illerden Hatay'da yaraların sarılması için birçok dernek ve kuruluşun desteği ilk günden itibaren devam ediyor.

Gönüllülük esası üzerine devam eden yardımlar ile vatandaşların çeşitli ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor.

Depremin ardından bölgeye yardımlarda bulunan İyilik Çemberim Derneği, bir kez daha Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla bir etkinlik düzenleyecek.

İyilik Çemberim Derneği'nin 16 Nisan'da Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırkentte düzenleyeceği organizasyonda, depremzede vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları giderecek. Dernek tarafından getirilecek 60'a yakın gönüllü berber, kuaför ve güzellik uzmanı, depremzede vatandaşların saç, sakal, cilt, el ve ayak bakımlarını yapacak.

Dernek çocukların da eğlenceli ve keyifli zaman geçirmesi için 10 kişilik palyaço ekibi ile özel bir etkinlik daha düzenleyecek. Çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ile oyuncak dağıtımı yapılacak. Etkinlik, dernek gönüllüleri tarafından vatandaşlara hijyen ve giysi paketleri dağıtılmasının ardından iftar yemeği ile sona erecek.