6 yaşındaki Eymen enkazdan böyle kurtarıldı Yerel Haberler 6 yaşındaki Eymen enkazdan böyle kurtarıldı Hatay'da enkaz altında olan 6 yaşındaki Eymen'i Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma Birliği kurtardı. 6 yaşındaki Eymen enkazdan böyle kurtarıldı HATAY - Hatay'da enkaz altında olan 6 yaşındaki Eymen'i Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma Birliği kurtardı. Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, saat 17.50 sularında Antakya Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i kurtardı. Battaniye sarılan Eymen sağlık ekiplerine teslim edildi. Eymen'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bahçelievler Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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