6 Yaşında Kalp Krizinden Kaybettiği Ağabeyinin Ardından 11 Yaşında Hayatını Kaybeden Öğrenci, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde baygınlık geçirip hastaneye kaldırılan 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi. Ailesinin daha önce de bir çocuğunu kalp krizinden kaybettiği öğrenildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sınıfta baygınlık geçirmesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6'ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 11 yaşındaki çocuğun ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce kalp krizi nedeniyle 6 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Olay, dün Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ders sonrası okuldan ayrılmak için sınıfındaki çantasını almaya giden 11 yaşındaki Suat Ermiş, bayılarak yere düştü. Okulda bulunan babası ve öğretmenlerinin ilk müdahalesiyle küçük öğrencinin bilincini kaybetmesinin ardından kısa süre sonra kalbinin durduğu fark edildi. Öğretmenler vakit kaybetmeden Suat Ermiş'e kalp masajı uygulamaya başladı. İhbar üzerine okula ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra öğrenciyi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorlar, kalbi duran küçük Suat'ı hayata döndürmek için yaklaşık bir saat süren yoğun bir çaba sarf etti ancak tüm müdahalelere rağmen Ermiş hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Suat Ermiş'in cenazesi, ilçenin Çınarlık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Tekkiraz Mahallesi'nde bulunan Düzçiftlik Camisi'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde, küçük çocuğun tabutunun üzerine gömleği bırakıldı. Anne Semiha Ermiş, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu ve feryatları yürekleri dağladı. Cuma namazını müteakip Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Suat Ermiş, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıllar önce ağabeyi kalp krizinden vefat etmiş

Cenaze törenine, Suat Ermiş'in öğretmenlerinin yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Evlatlarının acısını yaşayan Anne Semiha Ermiş ve baba Fuat Ermiş'in, daha önceden ilk çocuklarını da yaklaşık 10 yıl önce henüz 6 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettikleri öğrenildi. Ailenin, geride bir kız çocuklarının daha olduğu bilgisine ulaşıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
