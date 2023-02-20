6.4'lük deprem sonrası Adıyaman'da polis vatandaşları uyardı Yerel Haberler 6.4'lük deprem sonrası Adıyaman'da polis vatandaşları uyardı Hatay merkezli deprem korkuttu Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Adıyaman'da tehlike arz eden yapılara polis tarafından şerit çekilerek, vatandaşlar uyarıldı. 6.4'lük deprem sonrası Adıyaman'da polis vatandaşları uyardı Hatay merkezli deprem korkuttu ADIYAMAN - Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Adıyaman'da tehlike arz eden yapılara polis tarafından şerit çekilerek, vatandaşlar uyarıldı. Akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası kent merkezinde daha önceki depremlerde hasar gören yapılardan çatlama seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Riskli yapıların çevresine polis ekiplerince şerit çekildi. Polis ekipleri, aynı zamanda Malazgirt Mahallesi'nde bulunan Malazgirt Camii minarelerinin yıkılma tehlikesi nedeniyle megafonla vatandaşları dikkatli olmaları ve camiye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Deprem Hatay Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 6.4'lük deprem sonrası Adıyaman'da polis vatandaşları uyardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.