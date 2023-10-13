58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabı olan İstanbul-Sultanahmet etabı nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle İstanbul'da bazı yazı yollar trafiğe kapatılacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabı olan İstanbul-Sultanahmet etabı nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabı olan İstanbul - Sultanahmet etabı nedeniyle 15 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;

"Ayasofya Meydanı ile sahil Kennedy Caddesi arası 08.00- 15.00 arası

Sahil Kennedy Caddesi. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

Sahil Kennedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00

Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)"

Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)

Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 - 15.00)

Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak. - İSTANBUL