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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle İstanbul'da bazı yazı yollar trafiğe kapatılacak

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Yerel Haberler

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabı olan İstanbul-Sultanahmet etabı nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabı olan İstanbul-Sultanahmet etabı nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabı olan İstanbul - Sultanahmet etabı nedeniyle 15 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;

"Ayasofya Meydanı ile sahil Kennedy Caddesi arası 08.00- 15.00 arası

Sahil Kennedy Caddesi. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

Sahil Kennedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00

Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)"

Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)

Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 - 15.00)

Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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