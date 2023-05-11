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579 personelin katılımıyla Lice kırsalında başlatılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu çerçevesinde 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...

579 personelin katılımıyla Lice kırsalında başlatılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu çerçevesinde 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz...

Yerel Haberler

579 personelin katılımıyla Lice kırsalında başlatılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu çerçevesinde 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

579 personelin katılımıyla Lice kırsalında başlatılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu çerçevesinde 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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