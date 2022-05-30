563.Çağlak Festivali Devam Ediyor - Haberler

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563.Çağlak Festivali Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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563.Çağlak Festivali Devam Ediyor

Her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel olarak kutlanan 563. Çağlak Festivali, ikinci haftasında konserler ve tiyatro gösterileri eşliğinde devam ediyor.

Her yıl Mayıs ayı içerisinde geleneksel olarak kutlanan 563. Çağlak Festivali, ikinci haftasında konserler ve tiyatro gösterileri eşliğinde devam ediyor.

Sokak Basketbol turnuvası, trap atışları ve satranç turnuvası ile başlayan 563. Çağlak Festivali'nin ilk haftasında sırasıyla rock müzik grubu Gripin, pop sanatçısı Derya Uluğ ve Metin Özülkü Orketsrası eşliğinde Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın'ın yer aldığı "Şimdi 90'lar" grubu ve Kibariye sahne aldı.

30 Mayıs ve 5 Haziran arasında da konser ve tiyatrolarla etkinliklerin devam edeceğine vurgu yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Dört gün boyunca çok keyifli konserlerimiz oldu. Bu konserler, ekonomik sıkıntılar içerisindeki halkımız için güzel bir nefes alma fırsatı oldu. Bu hafta da festivalimiz konser ve tiyatrolar ile devam ediyor; stantlar da açık olacak. Bu haftaki etkinlikler aynı alandaki amfi tiyatroda olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Çağlak Festivali Ümit Sayın Tiyatro Mayıs Yerel Haberler

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