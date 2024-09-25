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56 Yıldır Marangozluk Yapan Abdulcebbar Tancan'a 'Yılın Ahisi' Ödülü

56 Yıldır Marangozluk Yapan Abdulcebbar Tancan'a 'Yılın Ahisi' Ödülü
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Van'da marangozluk mesleğini 56 yıldır sürdüren 7 çocuk babası Abdulcebbar Tancan, 2024 yılında 'yılın ahisi' ödülüne layık görüldü. Tancan, mesleğini severek yaptığını ve çocuklarına en iyi şekilde baktığını belirtiyor. Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı, sanatkarlığın değerine dikkat çekerek çıraklık sisteminin önemine vurgu yaptı.

Van'da 56 yıllıdır marangozluk mesleğini sürdüren 7 çocuk babası Abdulcebbar Tancan'a "yılın ahisi" ödülü verildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 60 metrekarelik atölyesinde 56 yıldır marangozluk mesleğini sürdüren Abdulcebbar Tancan, sanatkarlığıyla örnek oldu. 12 yaşında çırak olarak başladığı marangozluk mesleğini severek sürdüren Tancan, bu işten kazandığı gelirle 7 çocuk büyüttü. Çocuklarından üçü meslek sahibi olan Tancan, günümüzde çırak bulunmadığından yakınıyor. Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası üyesi olan ve mesleğini severek sürdüren Tancan, 2024 yılında ise "yılın ahisi" olarak seçildi.

"Bu mesleği severek yaptım"

İHA muhabirine konuşan marangoz Abdulcebbar Tancan, 60 metrekarelik dükkanında sağladığı kazncıyla çocuklarına en güzel şekilde baktığını belirtti. En büyük çocuğunun kendisi gibi marangoz olduğunu, bir çocuğunun polis, bir diğerinin ise bilim insanı olduğunu anlatan Tancan, "Çocuğum şu an İngiltere'de doktorasını yapıyor. Hiçbir zaman mesleğimden şikayet duymadım. Bu mesleği severek yaptım. Kimseye muhtaç olmadan sağlıklı şekilde çalıştım" dedi.

"Bir sanatkar kolay yetişmiyor"

Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Necmettin Toprak ise 19 odanın içinde kendi üyelerinin 'yılın ahisi' seçilmesinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Marangoz sanatı kıymetlidir. Bugün bir sanatkar kolay yetişmiyor. Bu konuda çırak ve kalfa konusunda çok eksiğimiz var. Eskiden babalarımız bizi okula gönderirken bir ustanın yanına zanaata da gönderiyordu. 'Eti senin kemiği benim' anlayışıyla çocuklarının sanat öğrenmesini istediler. Ancak şu an bu kültür ortadan kalktı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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