55 milyon dolandırıldığını iddia eden Fatma Kovan: "Benden dolandırdığı mallarımı istiyorum"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, hem mal varlığını kaybetti hem de hayatının şokunu yaşadı. O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçtı. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, "Benden dolandırdığı malları istiyorum" diyerek hukuk mücadelesi başlattı.

İddiaya göre, 2019 yılında internet üzerinden tanıştığı A.K. ile dini nikahla evlenen Fatma Kovan (34), bir süre sonra eşinin yaşadığı Mardin'in Derik ilçesi Kayacık Mahallesi'ne taşındı. A.K.'nin "kadın çalışmaz" düşüncesi nedeniyle işlettiği restoranı kapatan Kovan, A.K.'nin kredi çekemediğini söylemesi üzerine Bodrum'daki dairesini de onun üzerine vekalet verdi. Bu süreçte çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak Kovan'ın hayatı, kızının henüz 1 yaşındayken beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenmesiyle altüst oldu. Duruma tepki gösteren Kovan, A.K.'nin kendisini susturmaya çalıştığını ileri sürüp, çocuğunu da yanına alarak Mardin'den kaçtı. A.K.'nin, Kovan'a ait olan ve daha önce vekaletle devraldığı villayı da dayısının üzerine geçirdiği öne sürüldü. Taşınmazlarını geri alamayan Kovan, A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra yaklaşık 55 milyon lira değerindeki mal varlığını geri almak için yargıya başvurdu.

"Benden dolandırdığı mallarımı istiyorum"

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K.'den hakkını arayan Fatma Kovan, "Bu şahıs benim 2 taşınmazımı ve arsamı sattırarak edindiği parayı alarak beni dolandırdı. Bu konu haber oldu ve herkes bir şeyler söylüyor. Fakat biz şu anda mahkemeliğiz ve hukuk sürecimiz sürüyor. Ben bu ülkede adaletin olduğuna inanan bir insanım ve sonuna kadar mücadelemin arkasındayım. Bu olayın gündeme gelmesi ile meşhur olacak yapıda bir insan değilim. Sıradan bir insanım. Kızıma yapılan durumun hesabının verilmesini istiyorum. Tüm kadınların sesiyim. Hiçbir şekilde böyle bir şeye asla ve asla 'tamam' demem, diyemem böyle bir şey düşünmem. Böyle düşünce yapısına sahip insanlara karşıyım. Daha benim kızım 1 yaşındaydı bunu yaptıklarında. Bazı şeyleri buradan dile getiriyorum ama bazılarını da dile getiremiyorum. Şimdi sadece beşik kertiği durumu da değil, burada anlatamadığım bir takım şeyler var. Zaten bizim yazılı kanıtlarımız ve delillerimiz var. Bunları tüm kamuoyu öğrenecek. Ben adalete güveniyorum ve her şeyin zamanını bekliyorum. Ben benden dolandırdığı mallarımı istiyorum" dedi.

"Bu mallar bize miras olarak intikal etti"

Dolandırıldığını iddia ettiği malların dedesinden babasına, oradan da kendisine miras kaldığını belirten Kovan, "Bu insana her şekilde katlandım. Fakat beni son noktaya getiren şey benim kızıma yaptıkları şeye 'tamam' deyip tepki göstermeyerek beni susturması. Benim ondan ayrılmam ve kızımı alıp Bodrum'daki evime gelmememdeki sebep budur. Böyle bir düşünce yapısına asla 'evet' demiyorum. Devletin her merciinde her şey kayıt altında. 55 milyonluk benim mal varlığım bir kişi tarafından bana gelip de 'al bunu kullan' denilmedi. Küçük yaşta babamı kaybettim, sonrasında dedemden babama kalan mallar miras olarak bizim üzerimize geçti. Ben de yatırımlarımı Bodrum'da devam ettirdim. Benim zaten bu insanla tanışmadan önce taşınmazlarım vardı. İnsana 'bu kadının mallarını aldın ama hiç Bodrum'a geldin mi' diye sorarlar yani. Bu şahıs 2019'dan önce hiç Bodrum'a gelmiş mi acaba" ifadelerini kullandı.

"İlk tanıştığımızda beni dolandırmayı kafaya koymuş"

A.K.'nin kendisini önce eczacı olarak tanıttığını, sonradan çiftçilik yaptığını öğrendiğini ifade eden Kovan, "Kendisi ile internet üzerinden tanıştım ve önce kendisini bana eczacı olarak tanıttı. Ancak sonrasında çiftçilik yaptığını öğrendim. Ben ona güvendim ve inandım. Bu insan öyle bir insan ki burada farklı, Mardin'de çok farklı bir insan haline dönüştü. Zaten bu insan benimle ilk tanıştığı zaman beni dolandırmayı kafasına koymuş" dedi.

"Lehimize ilerliyor"

Fatma Kovan'ın avukatı Erol Üstündağ ise devam eden davalar hakkında bilgi vererek, "Müvekkilimizin 3 adet taşınmazı mevcut. Bunlardan biri Mumcular'daki konutu, biri villa, biri ise arsa. Konutu 'kredi çekmem lazım' diyerek emanet olarak üzerine alıyor ancak geri vermiyor. Villa, müvekkilin zor zamanında özel vekaletle alınıp dayısı üzerinden başka birine devrediliyor. Arsa ise elden satılıp parası A.K.'nin hesabına yatırılıyor. Tüm bu taşınmazlarla ilgili elimizde yazılı belgeler, dekontlar mevcut. Bir buçuk yıldır süren hukuk mücadelemiz lehimize ilerliyor" diye konuştu.

"Elimizde tüm deliller mevcut"

Sürece ilişkin açıklama yapan bir diğer avukat Mustafa Uyar ise şunları aktardı:

"Müvekkilim, A.K.'nin ailesiyle birlikte Mardin'de yaşarken, çocuğunun beşik kertmesi yapıldığını öğrenince derhal Bodrum'a döndü. Taşınmazlarının satıldığını öğrendikten sonra da hukuki süreci başlattı. A.K. bunun ardından çocuğunu göremediği gerekçesiyle dava açtı ve belirlenen tarihlerde görüşme hakkı aldı. Ancak bugüne dek bu hakkı kullanmadı. Velayetle ilgili bir sıkıntı yok, fakat kişisel ilişki kurmakta direniyor. Beşik kertmesiyle ilgili somut delillerimiz mevcut, gerekli görülürse yeni belgeleri de sunacağız."