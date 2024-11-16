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54 Yıldır Terzilik Yapan Abbas Kulaksız, 7 Çocuğunu Okuttu

54 Yıldır Terzilik Yapan Abbas Kulaksız, 7 Çocuğunu Okuttu
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Diyarbakır'da 65 yaşındaki terzi Abbas Kulaksız, 54 yıldır sürdürdüğü mesleği sayesinde 7 çocuğunu üniversiteye gönderdi. Mesleğinin son zamanlarda zorlandığını belirten Kulaksız, terziliğin son bulmaması için mücadele edeceğini ifade etti.

Diyarbakır'da 54 yıldır terzilik mesleğini sürdüren Abbas Kulaksız, hem geçimini sağladı hem de 7 çocuğunu üniversiteye gönderdi.

Diyarbakır'da 65 yaşındaki Abbas Kulaksız, ilkokula giderken babasının kendisini merkez tarihi Sur ilçesinde bir terzinin yanına götürdüğünü ve mesleğe orada başladığını söyledi. Bu çarşıda çırak olarak başladığını belirten Kulaksız, "Ondan sonra kalfalık ve askere gittim. Askerden geldikten sonra dükkan açtım ve devam ediyorum. 7 çocuk okuttum. Biri üniversite okuyor. Psikolog, öğretmen var. Kızları da okuttum, hemşire var" dedi.

Terziliğin dünyanın hiçbir yerinde ölmeyeceğini düşünen Kulaksız, "Ölen nedir? Özel sipariştir. Eskiden müşteriler gelirdi, sıraya girerdi sabaha kadar çalışırdık. O yoğunluk bitti. Ama bizim Diyarbakır'da şalvar olayı olduğu müddetçe bitmez. Bir gün biz de ölürsek, kimse de yetişmiyor, kimse çocuğunu terziye vermiyor, zanaat olarak bitiyor. Bu meslek, bize Hristiyanlardan, Ermenilerden kalmadır" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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